Soad belangstelling foar plannen rêdingsaksje Sybrandy's

Jaarsma hope ek op de oanwêzichheid fan It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Dy twa partijen fine it oant no ta gjin goed idee om it hiele park nei de Hege Gerzen te ferhúzjen, om't it in kwetsber gebiet is foar de natuer. Henk de Vries, direkteur fan It Fryske Gea, lit oan Omrop Fryslân witte: "Doe't it strânpaviljoen fan de Hege Gerzen der komme moast, wiene we ek al net hiel bot foar. Uteinlik ha we dat wol trochgean litten, mar no kinne we hjir net samar ek akkoart mei gean."

De Vries giet kommende wike del by Jaarsma om te sjen nei wat der wol mooglik is. Jaarsma: "Ik hie se hjoed hjir ek graach hân. Ik haw it gefoel dat guon minsken tinke dat it in Disneyland Parys of in Walibi is, mar it is mar in hiel lyts parkje."