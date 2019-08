Stichting Groene Ster Duurzaam spant dochs rjochtsaak oan tsjin Psy Fi

Yn de omjouwing fan de Griene Stjer wenje ek minsken, dy't just bliid binne mei de festivals. Fan it wykein hawwe se de crew fan Psy Fi wolkom hjitten mei in spandoek. "It is in festival dat hiel fier rikt: der komme tûzenen minsken út mear as hûndert lannen. It is in ferriking foar de stêd Ljouwert en it set ús op de kaart. It is skande at dit der daliks net mear is", seit Foppe van der Veen, wurdfierder fan de buertbewenners dy't hielendal neat tsjin hawwe op de festivals.