SC Cambuur hopet op middenfjilder fan Manchester City

Wat Gomes oanbelanget sit Cambuur yn de wachtkeamer. Der is noch mear belangstelling foar him en Gomes moat noch yn petear mei dy oare klups. In delegaasje fan de Ljouwerters hat al wol mei de Frânske middenfjilder sprutsen. Njonken in 'nûmer 6' siket Cambuur ek noch in bûtenspiler. Dêrfoar is Summerville fan Feyenoord yn byld. Neffens Foeke Booy, technysk manager fan Cambuur, leit de bal op dat mêd by Feyenoord. De 17-jierrige Summerville wol graach nei Cambuur ta, allinne moatte de klups der noch útkomme. Ek by him giet it om in hierdeal.