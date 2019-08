Fryslân Fêstlein: Gasbrân en Fryske taalkursus op sylkamp

Pak op jong

"Wy ha se in protte kultuer bybrocht," follet Ankie har freondinne oan. "Wy wiene op in momint wat mei inoar oan it praten en doe sei ik 'pak op jong'," begjint sy laitsjend har anekdoate. "Doe seagen alle net-Fryske minsken my oan as se wat op moasten pakke. Der bûge sels ientsje foaroer om te sjen oft 'ie wat oppakke koe." "Mar wy ha se net alles bybringen hoegd," seit Nicky. "De Hollanners hiene it wurd 'tsjoch' al leard, dus dat wie ideaal. Dat waard doe ek wol echt it wurdsje fan it kamp."