Sportcast: "Hearrenfean miste passy, beleving en dissipline"

De ferslachjouwers binne lyrysk oer Cambuur. Arjen de Boer: "Der hearske in hiele moaie sfear yn it stadion. Spandoeken foar Henk en Sandor, dy't wer werom binne. En dan in eklatante 5-0 oerwinning op de Eagles. Der wiene guon (Andor Faber), dy't tochten dat Cambuur nei trije wedstriden nul punten hawwe soe." Andor Faber: "Haha, dat kloppet. We hiene tink ik mei ús allen ek wol wat mear ferwachte fan Go Ahead Eagles. En Van Iperen meie we ek wol tankber wêze." De spiler fan de Eagles krige twa kear giel en dus read."