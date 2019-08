Reigersbrêge mei dochs ticht foar fytsers, seit Raad van State

Earder noch bepaalde de rjochtbank dat der gjin fytsferbod op de nije brêge komme mocht. De Reigersbrêge is de lêste brêge dy't op 2,5 meter hichte brocht wurdt om de Súd Ie befarber te meitsjen foar motorboatsjes.

De gemeente fynt dat de brêge aanst te steil wurdt foar fytsers, en dêrom net mear feilich is by it nei ûnderen gean.

It Fytsersbûn fersette him tsjin it fytsferbod, mar de Raad van State hat it ferset tsjin de ferkearsmaatregel dus ôfwiisd.