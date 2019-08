Opbou Psy-Fi yn Ljouwert is begûn; festival rjochtet him op wittenskip

It festival hat in zero-tolerancebelied wat drugs oangiet. Dat is neffens Wiebe Kootstra fan de organisaasje gjin probleem. "Us besikers brûke wol, mar dat giet om saneamde downers, dat is legaal spul. Op de briefing mei de befeiligers is dat ek allegear trochnaam."

Hy ferliket it festival mei Woodstock dat dit jier 50 jier lyn hâlden is. "Dat wie ek hiel gemoedlik en dat is it by ús ek. We ha nul agressy. Minsken komme oer de hiele wrâld wei, der binne wol mear as hûndert nasjonaliteiten, mar elk giet hiel freedsum mei elkoar om."

Mei it tema 'Seed of Science' rjochtet it festival him dit jier mear op de wittenskip. Neist de ferskate muzykpoadia binne der ek lêzingen, wêrûnder ien fan in wrâldferneamde wittenskipper oer flearmûzen. "Natuer is belangryk foar ús, alle produksje giet op werbrûkte brânstof."