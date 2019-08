Stefan van der Pal: "Eerste training Elfstedenzwemtocht was zwaar, maar ik heb een goed gevoel"

"Testen, testen en testen"

No't Van der Pal wer oan wâl stiet yn Ljouwert, kin er rêstich netinke oer wat der allegear nedich is foar sa'n meunstertocht fan 200 kilometer. Dat wie ek it belangrykste doel fan dizze tocht. Van der Pal en syn team wolle goed op inoar ynspile wêze at hy takom jier oan syn tocht begjint. "Ik zie heel erg veel positieve punten maar er is nog genoeg om over na te denken", sa seit Van der Pal. "Ik heb nog een jaar. Dat is meer dan genoeg tijd. Als het eten maar goed geregeld is. De afstand maakt niet zoveel uit. Of het nou 72 kilometer is of 150. We moeten in ieder geval veel testen, testen en testen."