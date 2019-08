Dylan Drent oer skorsing: "Belachelijk, KNKB houdt zich niet eens aan eigen regels"

Drent die yn july mei oan in strjitkeatswedstriid yn Ljouwert, wylst er as haadklasser neffens de KNKB-regels yn Easterein wêze moast. Yn Easterein wie in troch-elkoar-lotsjen-partij. Drent en in oantal oare keatsers wiene dêroer yn it foar mei in mailtsje warskôge. Drent keatste dochs yn Ljouwert en wûn de Horecapartij op it Aldehoustertsjerkhôf. It bûn beslute om Drent twa wedstriden te skorsen. As de keatser dêr net tsjin yn berop giet, kin er net meidwaan oan de keatspartij yn Bitgum, in partij dy't gjin keatser misse wol.

"Belachelijk"

Dus giet hy grif yn berop, al wol hy dêr sels neat oer loslitte noch. "Laat ze maar even nadenken, bij de KNKB," seit er earst koart. Mar nei wat oandringen, lit Drent mear los oer syn fisy op dit beslút. "Ik vind het belachelijk. Kijk ik weet ook wel dat ik fout zit, want ik heb me niet aan de regels gehouden. Al wist ik oprecht niet dat ik geen door elkaar loten mocht missen. Dat wist ik dus niet, maar vervolgens geef ik mij op en krijg ik dinsdag een mail van de KNKB, na de aanmeldingstijd met de mededeling dat ze niet willen dat ik zaterdag kaats, want dan krijg je een schorsing. Laat het mij dan die maandag weten, zodat ik me nog op kan geven, want als liefhebber ga ik natuurlijk niet een heel weekend niet kaatsen."