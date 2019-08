Aktrise Inez Timmer oer doku Woodstock: "Wat opfalt is dy frijheid sûnder mobile tillefoans"

"Ik ben bij toeval in het plaatsje Woodstock geweest met mijn vriendin toen we met de camper in Amerika waren", memorearret in manlike besiker. "In de buurt van New York moesten we een overnachtingsplek hebben. En toen belanden we in Woodstock. Ik vroeg de campingbaas: 'is dit nu dé plek van Woodstock?'en dat bleek het geval. Dat maakte heel veel indruk, omdat ik Woodstock enorm fascineren vond. Ik was toen zelf nog maar twaalf jaar. Het slot van Jimi Hendrix in de film maakte toch weer opnieuw de meeste indruk."