De Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij siket de dieder(s), dy't yn de nacht fan sneon op snein in auto fan de Lifeguards fernield hawwe op It Amelân. "Bijzonder ongewenst, omdat ons voertuig standbij moet zijn voor levensreddende inzet. Hopelijk willen de daders zich melden, zodat we dit netjes kunnen afhandelen."