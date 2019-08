In keatswedstryd sûnder krânsen foar Sijbrandij of Tuinenga. Tineke Dijkstra wint.

It partoer fan Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol hat sneintemiddei yn Wommels de Generale Frouljus PC wûn. Mei in einstân fan 5-1-6-4 wienen se te sterk foar it partoer fan Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. It wie de lêste wedstryd foar de Frouljus PC yn Weidum takom woansdei.