Utdagings foar Easterein nei weryndieling: "wenningbou en bedriuwichheid sitte op slot"

Dochs wurde der ek krityske noaten kreake troch doarpsbewenners. Sa ûnderfynt doarpsbelang nei de weryndieling net deselde stipe fan de gemeente Sudwest-Fryslân, sa't se dat gewoan wiene yn Littenseradiel. Benammen wenningbou yn it doarp is mar dreech op de agenda te krijen. Dêrnjonken jildt eins it selde foar de útwreidingsmooglikheden foar bedriuwen. "Wy binne hjir gjin groeikearn, dat de gemeente keart dat allegear wat op. Dat is wol in útdaging", neffens Baukje de Jong en Annemieke Dinkla fan doarpsbelang. Earder hie ûndernimmer Jan Vellinga al oanjûn dat syn bedriuw graach yn it doarp bliuwe wol, dêr't it al salang mei ferbûn is en eins ek wol útwreidzje wol. "Mar dy kâns krije we no net."