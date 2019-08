Stoarmram Botman koe wedstriid Hearrenfean tsjin Emmen net yn winst omsette

Jansen is teloarsteld ,sei er nei de wedstriid. Hy hie in goed gefoel oan de ôfrûne twa wedstriden oerhâlden. Fuotbaljend moat it better, mar it is wol in alvetal mei in soad enerzjy. "Je hebt een plan voor de wedstrijd tegen Emmen. Niet opbouwen, maar over hun druk heen spelen. Maar we gingen wel opbouwen en waren slordig. Zij kregen een vrije trap en die ging binnen. In de eerste helft speelden we uiteindelijk Emmen volledig in de kaart."

It earste plan wurke net omdat de romtes te grut wiene. Yn de rêst waard dúdlik dat we foaren moatte en it kompakt hâlde, seit Jansen. "Je moet terugkomen in de wedstrijd en een goal maken. Dan hoop je dat Emmen wat meer in de war gaat raken. We hebben wel wat mogelijkheden gehad, maar te weinig, Je hoopt dat je de 2-1 kunt maken, maar dat lukt niet. "