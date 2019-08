Oplettende boarger tipt plysje oer stellerij fytsen, fertochten oppakt

Twa Limburgers binne sneontemiddei oanhâlden foar fytsestellerij yn Dokkum. De plysje waard alarmearre troch in boarger dy't seach dat in fyts yn in auto laden waard. Dêrop gie de plysje mei ferskate ienheden op 'en paad. Se seagen de auto op de Sintrale As by Quatrebras en wisten him ta stilstân te bringen.