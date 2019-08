Goed ien wike skûtsjesilen yn de IFKS kaam sneontemiddei op it wetter by De Lemmer ta in ein. De wedstriid fan sneon bleau oant de lêste slach tige spannend, mei skipper Walter de Vries dy't úteinlik de deiwinst pakte. Yn it klassemint wie Jeroen de Vos it sterkst; hy waard foar de twadde kear yn syn libben IFKS-kampioen. In oersjoch fan sneon mei hichtepunten en ynterview besjogge je hjirûnder.