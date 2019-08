Hurdfytser Johan Knol út Bakkefean wint Ronde fan De Westereen

By de froulju wûn Lieke Nooijen út Coevorden. Rose Kloese út Emmen en Willemijn Prins fan Zwolle einigen respektyflik op it twadde en it tredde plak. Bêste Friezinne wie Hedwig de Jong fan Feanwâlden op it sechde plak.

It wie de 38ste edysje fan de Ronde fan De Westereen. It parkoers gie troch de strjitten fan it doarp.