Einklassemint Grutte A-klasse IFKS: top trije binnen twa punten

It IFKS-seizoen 2019 sit der yntusken op. Sneontemiddei waard op it wetter by De Lemmer de lêste wedstriid syld. It bleau oant de finish spannend, yn sawol de wedstriid as it klassemint. Uteinlik pakte skipper Jeroen de Vos fan de Eelkje II dit jier it kampioenskip yn de IFKS.