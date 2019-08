Winst en ferlies foar Fryske klups yn beker, ONS Snits net yn aksje

Drachtster Boys

Earsteklasser Drachtster Boys krige de tredde difyzjonist VV Dongen op besite. De Drachtsters koene lang goed ferset jaan tsjin it favorite Dongen. Nei 90 minúten stie noch altyd de 0-0 op it skoareboerd. Dat wie ûnder oare mei tank oan de keeper fan de Drachtsters, Emile Peters. Hy kearde yn de 70ste minút in strafskop fan de besikers.

Yn de ferlinging moasten de Drachtsters dochs belies jaan. Ut in counter kaam VV Dongen yn de earste helte fan de ferlinging op in 1-0 foarsprong. Dermei wie it ferset fan de Drachtsters brutsen en rûn Dongen út nei in 4-0 foarsprong. Dat wie ek de einstân.

ONS Snits net yn aksje

De wedstriid fan ONS Snits tsjin ADO '20 is sneontejûn net trochgien yn ferbân mei in needlottich foarfal mei in frijwilliger fan ADO '20, in oere foar de wedstriid. Yn oerlis mei de skiedsrjochter hawwe de klups besletten dat de wedstriid op in oar momint spile wurde sil. Wannear't dat is, is noch net bekend.