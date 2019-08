Harkemase Boys wint bekerwedstriid mei 4-2 fan VVSB

Harkemase Boys hie net in goeie start en kaam yn de fyftjinde minút op in 1-0 efterstân troch in goal fan Lulinho Martins. Net folle letter kaam de ploech fan trainer Hans de Jong op likense hichte troch in goal fan Henny Bouius. De 1-1 wie ek de rêststân.

Lieding

Yn de twadde helte pakte Harkemase Boys yn de 70ste minút de lieding troch in goal fan Gerald Postma. Tsien minuten letter wie it ynfaller Kevin Bakels dy't mei in goeie aksje de 3-1 makke. Krekt foar it ein like it noch efkes spannend te wurden troch de oanslutingstreffer fan VVSB, mar Dennis van Duinen makke yn de ekstra tiid in ein oan de spanning troch de 4-2 te meitsjen.