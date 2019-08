Jeroen de Vos kampioen IFKS, Walter de Vries wint lêste dei by De Lemmer

Foar skipper Jeroen de Vos, dy't sneon it kampioenskip pakte, wie it noch net sa'n ienfâldige wedstriid. "Het was heel spannend", sa fertelt er. "Het zeilde heel moeilijk vandaag. We moesten heel erg bezig blijven. Maar we konden bijblijven en er zat nog een plekje tussen, dus we waren veilig."

"Geluk en wijsheid nodig"

It is de twadde kampioenskipsoerwinning foar de skipper fan Heech. Yn 2004 waard hy ek al ris kampioen. "Ik was het al bijna vergeten. Dat was heel lang geleden. Dit jaar viel alles op zijn plek. Dat heb je af en toe ook nodig: een beetje wijsheid en wat geluk, anders word je geen kampioen!"