Hoe stiet it mei it IFKS-klassemint foarôfgeand oan de lêste wedstriid

Yn de twadde wedstriid fan freed hat de Woeste Anne in protest wûn tsjin de Goede Verwachting. Dy lêste falt dus fuort út de útslach en krijt 17 punten. De rest, wêrûnder de Wylde Wytse fan Sikke Heerschop, skoot in plak op. Dat betsjut dat yn it klassemint it gat tusken de nûmers 1 en 2 noch wat lytser wurden is.

De lêste wedstriid begjint om 14.30 oere. It is by De Lemmer.