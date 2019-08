De kampioenen fan de IFKS: Tjoelker yn B-klasse en Regts yn C-klasse

Yn de B-klasse wûn Pieter Jilles Tjoelker mei de Sterke Jerke. Hy hat alle wedstriiden wûn. It waar siet mei en de top fan de B-klasse is nei de A-klasse gong wêrtroch't it net in swiere striid waard foar de bemanning om yn de top te einigjen. Op de fraach oft winnen net begjint te ferfelen: "It is wol sa dat as jo in grutte striid hawwe, de oerwinning better fielt."