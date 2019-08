Biten moatte fan it lân, hûnderten sjauffeurs socht foar bitekampanje

Opdrachtjouwers komme del op sa'n moetingsdei om persoanlik te praten mei de belangstellenden. Se kinne dan fuortendaliks sjen oft ien geskikt is foar de baan. Yn trochsneed giet ien op de fjouwer troch. Ien transporteur hat sawat hûndert sjauffeurs nedich. Der is wol in fêste ploech fan sjauffeurs, mar der falle altyd minsken út en der kinne ek altyd mear by.

Werfftalent wurket wol faker foar de bitekampanje. "Wy pleatse wol fakatueres, fertelt in meiwurkster. Mar it iennige wat we weromkrije is in faktuer. Mar se binne kreatyf, giet se fierder. Sa diele se om itenstiid hinne briefkes út by sjauffeurskafees en hawwe se spotsjes op de regionale omroppen en yn it sjauffeursprogramma op 100% NL.

Se krije oanmeldings fan fitte minsken dy't al mei pensjoen binne. Dy wolle an faak net de hiele wike wurkje, mar inkeld in pear dagen. Dat betsjut dat der dan net trije minsken kontinu op in frachtwein sitte, mar fjouwer. Foar de planning is dat in gruttere útdaging, mar it slagget alle jierren wer, seit de meiwurkster.