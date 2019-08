Frysk yngenieursburo belutsen by bou AZ-stadion en parkeargaraazje

De regionale omrop fan Noard-Hollân brocht sneon fierder it nijs dat deselde ûnderoannimmers as yn Alkmaar earder ek meidien hiene oan de bou fan in parkeargaraazje yn Wormerveer dy't ferline jier foar in part ynstoarte.

Romkes berekkene yn beide gefallen de sterkte fan de laskferbiningen. Lykas bekend is it dak fan it AZ-stadion ek foar in part ynstoart. Neffens de Onderzoeksraad voor Veiligheid kaam dat troch ferkearde ferbiningen.

Ut ûndersyk fan NH Nieuws soe bliken dwaan dat Romkes yn Wormerveer in standertdikte fan de lasknaad oanhâlden hie, wylst in swierdere befestiging needsaaklik west hie.