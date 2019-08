FAT MAN'S TSJUSTERNIS 090845

*

Staf-oer-nacht falt middenyn it wurd

it swarte gat, de wite bliksem

en it wrede ljocht, de flok en

de sucht en de azem fan beide

by de morbide klok dy't oer Nagasaki

de bom brocht, in lûk dat

iepenkypt, in triljen en donderjen

en, alles taspjaltend, de braak fan

it atomêre hearskip Kronos

dy't de dei, it hert, de tonge útskuort,

in moarntiid yn augustus, stil

as hjoed de sinne oer de Potmarge.

*

Mei in geweld, hurder as it lûd sels

strûpt in ferniel libben de hûd,

floedweagen fan stof en pún en

pún en stof en de brutens fan beide

yn de hjittens fan tûzen,

net yn sinnen te sizzen sinnen,

it ûntplofte alfabet, in stêd,

fuortreage ta inkeld neat en nimmen,

mister Fat-Man's iepenbiering, of:

it blyn fan de himel rôve fjoer,

in moarntiid yn augustus, stil lykas

hjoed de wynstreken boppe de Potmarge.

*

Kensto de nije, netsjes yn pak klaaide

reichmannen, sneins harkjend nei Bach

of, segene fan harren God, kuierjend

yn it park, tútsjes append nei frou en bern?

Meganysk en slaafsk dogge hja gewoanwei

de algoritmyske wurken, yn tsjinst fan

de hearen menearen, blaffend en

bearend, let's drop the Big One and see

what happens, son, alles foar it heitelân!

O, sotteklok Gods, nea net fier de hân

op de atoomknop. Báts. Wat in feest.

Tsjuster de kweade kelders fan de geast.