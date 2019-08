Cambuur bout in feestje: "It wie wer âlderwetsk"

Nei ôfrin liket de wedstriid op papier in makky west te hawwen foar Cambuur, dochs wie dat neffens Mühren net sa: "We weten dat Go Ahead een goeie ploeg is. Maar vanaf minuut een zaten we er kort op, en dat resulteerde in deze mooie avond."

Henk de Jong wie fansels út de skroeven mei it resultaat, mar benammen it publyk hat freedtejûn wer yndruk makke op De Jong. "It wie gewoan de tolfde man, fan sekonde ien ôf. Dat is dêr't wy foar spylje, dat de minsken it leuk fine. Dan fine wy it sels ek leuk, en dan pakke wy in soad punten."