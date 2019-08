Sportklup Cambuur wint mei dikke sifers fan Go Ahead Eagles

De Ljouwerters kamen al nei njoggen minuten op foarsprong troch in strafskop. Issa Kallon waard ûnderút skoffele troch Donny van Iperen, wêrnei't Robert Mühren de goal makke. Ek yn de minuten dêrnei sette Cambuur goed druk op de spilers út Deventer, mar echte kânsen smiet dat net op. Troch it oanfallende spul fan Go Ahead Eagles wie de wedstriid foar de neutrale sjogger foaral leuk om te sjen.

Prachtige frije traap

Troch in prachtige frije traap fan Erik Schouten kaam Cambuur nei krekt wat mear as in heal oere op in 2-0 foarsprong. Op dat stuit spilen de Ljouwerters ek noch mei tsien man, om't Jordy van Deelen oan de kant behannele waard oan in blessuere oan de holle.