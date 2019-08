Undersikers slagje deryn om sukselsfol seegers te plantsjen by Waadeilantsje Gryn

It seegers is út it Nederlânske Waad ferdwûn nei de oanlis fan de Ofslútdyk. It is lykwols wichtich foar it biologysk ferskaat op it Waad. Boppedat kin it eilantsjes lykas Gryn beskermje tsjin ôfslach.

Takom jier wolle de ûndersikers in bunder grut flak mei seegerssied út it Dútske Waad ynsiedzje. Mar om de proef noch fierder út te wreidzjen is safolle sied nedich dat der no wurke wurdt oan de opset fan in seegerskwekerij yn Grins.