IFKS: Osinga, De Vos, Van der Weiden, Tjoelker en Brouwer pakke winst

Kampioen yn de Lytse-A

De Reuzen fan Andries Brouwer kamen freed as twadde oer de finish, mar helje dêrmei wol it kampioenskip binnen. De winner fan de wedstriid by De Lemmer wie De Eenlander fan Harm van der Weiden. Op it tredde plak kaam De Swanneblom fan Brandt de Vries, dy't earder dizze wike in soad ûngelokken en maleur hie. In moaie opstekker foar De Vries en syn crew.