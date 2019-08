Skipper Froukje Osinga hat rom wyn en lit oare skûtsjes fier efter har op De Lemmer

Froukje Osinga wer rol yn kampioenskip

Mei de winst mei de Jonge Jasper dizze twadde wedstriid freed docht Osinga wer mei oan it kampioenskip. Klimmend nei plakje fjouwer yn it klassemint binne der noch kânsen. "Wat we moarn fan planne binne? Earste wurde tink ik. Moarn hawwe wy in bytsje mear wyn, sa't it liket, dus dan kin dat moarn wol wer. Wêrom at it hjoed sa slagge? We binne op 'e tiid it wetter op gien en dan binne je ûntspannen en dan hawwe je in moaie plakje op de startline."