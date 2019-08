Wapens Imaginarium Festival yn beslach naam

De dielnimmers krigen problemen by de dûane fan Oekraïne. Sy woene de minsken de grins net oergean litte mei de wapens. It giet net om echte wapens, mar replika's fan bygelyks swurden en bilen, sa't ridders dy yn de midsiuwen brûkten om te fjochtsjen.

De minsken út Oekraïne soene op it Imaginarium Festival meidwaan oan in sabeare riddertoernoai. Der is no in ynsammelingsaksje opset om har te helpen.