Undersyk sylskoalle: bern motoryk oanleare kostet mear tiid as yn it ferline

De sylskoalle hat de ôfrûne jierren by hûnderten kursisten ûndersyk dien nei motoryk. Sylskoalle Pean jout al mear as fyftich jier sylles en hâldt by hoe't de bern foarút gean. Dêrút docht bliken dat bern der yn trochsneed langer oer dogge om bygelyks it stjoeren en it oanheljen fan de seilen ûnder de knibbel te krijen.

Minder gau oanleare

"Wy sjogge dat guon ûnderdielen folle minder gau oanleard wurde as yn it ferline", fertelt eigener Rienk de Jonge fan de sylskoalle. "Benammen it oerpakken fan de skoat en it roer, dêr sjochst dat de bern minder gau dy motoaryske hannelingen oanleare kinne."