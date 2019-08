Fryslân Fêstlein: De IFKS is folle moaier as in wike Mallorca

"Ik kaam doe op it skip en bin der eins nea mear ôfgien," ferfolget de spontane Sietse. "Myn fakânsje hjir te fieren is it moaiste dat der is. As de IFKS wer in sicht komt, begjint myn hert flugger te klopjen. Je libje der echt nei ta."

Ferskate generaasjes

Sietse sylt al sa lang mei, dat er ferskate generaasjes skippers meimakke hat. "Ik begûn ûnder Jochem van der Vaart, de heit fan de skipper fan no", wiist Sietse nei in flagje. "We hiene doe in oar logo, in soarte fan J mei in V en twa golfkes. Dêrom haw ik op de foto ek in oar shirt oan," seit Sietse, wylst er syn overal losmakket.

"Sjoch dit shirt hat in oar logo," kloppet er op syn boarst. "De L fan Lemmer mei de kop fan it binnenfeart skip derby. Dat hat Bauke, de soan fan Jochem, makke doe hy op it skip kaam."