Freedsmerk oer âld wurde: "Myn moeke is 102 en het noait naar skoal weest!"

Oer dy sifers blykten op 'e merk in soad twifels te wêzen: "Dat is lulkoek! Myn moeke is 102 en het noait naar skoal weest!" Ek waard opmurken dat "Rechters en dokters in soad oan dy drugsrommel sitte, dus kom my net oan mei ferhalen dat soks sa sûn is!" Oaren snapten it wol: "Miskien dat minsken mei in lege oplieding minder sicht ha op in sûne libbenssstyl of te min jild foar goeie medyske soarch." In oar fertelde dat er wol in hege oplieding probearre hie, mar dat dat net slagge. "Dêr dan dochs mei trochgean hie ek net goed wêst!" De grienteboer makke him der net sa drok om: "In hege oplieding siet der by my net yn, dat ik sil moarn wol omfalle."