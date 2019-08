Concours Hippique Burgum giet net troch fanwegen te min dielnimmers

Foarsitter Sita Bouius fan it Concours Hippique yn Burgum fertelt dat harren evenemint as iennichste op de wedstrydkalinder fan Fryslân stie. "Alle provinsjes hawwe harren eigen kalinder. Yn Fryslân wienen wy it iennichste concours, mar yn Grinslân wie dan noch wol in oar concours Hippique. Dat concours waard ferskood fan septimber nei augustus. Wy hawwe doe noch wol oerlis hân, mar foar beide organisaasjes wie it net mooglik om it concours noch te ferskowen.

It sponsorjild wurdt weromstoarten troch de organisaasje. "Mar as wy dochs yn finansjele noed komme, dan springe sy by", fertelt Bouius. "Mei better oerlis yn de takomst hoopje wy dizze dûbeling foar te kommen."