Imaginarium festival: "It is gjin 'tikky, dû bist him', mar lizze dû"

Ridders, prinsessen en wiere swurdgefjochten. It komt dizze trije dagen allegear oan bar op it Imaginarium Festival. "Myn frou is sân jier lyn begûn mei it swurdfjochtsjen en dat firus is besmetlik." It festival hat twa podia mei live muzyk, mar ek yn in nij gedielte fan it park is it evenemint Keningstriid, it Europeeske grutste riddergefjochttoernoai. "It giet der betiden need oan ta. We brûke echte wapens, swurden, harnassen en bilen. En de manlju en froulju houwe echt. Allinnich binne de wapens stomp en fansels ha je in harnas om. Dochs komme de klappen wol oan. It is net fan 'tikky dû bist him', mar mear fan lizze dû." Dochs fersekeret Wielstra dat swurdfjochtsjen feiliger is as fuotbal of fjildhockey. "Je witte dat je klappen krije, dus je gean hiel oars de striid yn."