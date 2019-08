Stroomsteuring brêgen Skûlenboarch, Eastermar, Strobos foarby

It ferkear kin wer oer de brêge fan Skûlenboarch en Strobos en de brêge by de Lits yn Eastermar is wer iepen. De brêgen ha freedtemoarn mear as twa oeren net wurke troch in stroomsteuring. By trije oare brêgen oer it Prinses Margrietkanaal is de steuring noch net oplost.