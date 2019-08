Hy ried oer in ferheging op de rotonde by de Heliconwei en koart dêrnei waard de auto ta stilstân brocht. De bestjoerder bliek ûnder ynfloed fan alkohol, THC en kokaïne te wêzen. De plysje hat syn rydbewiis ynnaam en hy hat in rydferbod krigen fan 24 oeren.