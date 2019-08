14-jierrige Leroy wol jeugd belûke by Ynje-betinking

Leroy spruts tongersdei by de jierlikse Ynje-betinking op It Hearrenfean. Syn pake Bob siet yn in 'Jappekamp' en koe dat neffens Leroy oerlibje om't er sa lekker iten meitsje koe. Dêrom wiene de Japanners krekt wat suniger op him. "Vrede is niet vanzelfsprekend", sa sei Leroy yn syn speech. "Ik ben de veteranen dankbaar dat zij een einde aan de oorlog maakten. Zo kregen de mensen hun vrijheid terug. Dank u!"

Leroy krige in grut applaus fan de oanwêzige feteranen en har neiteam. Ek boargemaster Van der Zwan spruts by de betinking en lei in relaasje mei syn eigen famyljeskiednis. "Voor ons was 15 augustus de dag waarop de échte bevrijding werd gevierd." Van der Zwan wie dúdlik ynnommen mei de belutsenheid fan Leroy, dy't hy dan ek yntrodusearre as "mijn jonge vriend".