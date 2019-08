Dizze wike yn ús provinsje: Fiskerijdagen, pealsitten en Imaginarium

Imaginarium festival

Freedtejûn begjint it Imaginarium Festival yn Tytsjerk. In wykein lang kinne besikers harren wane yn in mearkewrâld mei midsiuwske útstrieling. In wichtich ûnderdiel fan it festival is de Kening Striid.

Dat is ien fan de belangrykste toernoaien binnen de sport 'Historic Medieval Battles', dêr't dielnimmers klaaid yn midsiuwske kostúms elkoar mei midsiuwske wapens te liif gean. Dêrneist binne der kreamkes, workshops en is der muzyk. Besikers wurde oanmoedige om ferklaaid nei it festival te gean.