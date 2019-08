Keats-off foar Frouljus PC: Hovenga, Vlasbloem en Bouma nei Weidum

It partoer fan Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma docht takom wike woansdei mei oan de Frouljus PC yn Weidum. Hovenga-en-dy wûnen tongersdeitejûn yn Easterein de saneamde keats-off foar de wichtichste keatspartij fan it jier by de froulju.