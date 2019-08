IFKS: Zwaga, Brouwer, Tjoelker en Regts pakke opnij winst by Ychtenerbrêge

Sjongend oer de finish

Skipper Andries Brouwer en syn bemanning fan it skûtsje De Reuzen kamen sjongend oer de finish op de Tsjûkemar, want krekt as de dei derfoar pakten sy dêr de winst yn de Lytse A-klasse. Se leinen al betiid op foarsprong en joegen dy net mear út hannen. It skûtsje de Eemlander fan Harm van der Weiden finishte as twadde en It Abbegeaster Skûtsje fan skipper Henk Frankena waard tredde. Dyselde plakken nimme de trije skûtsjes yn yn it klassemint.

De Twa Famkes fan Pieter Jansma en de Lutgerdina Smeltekop fan Bernd de Cneudt stapten noch foar de tredde boppetonne út de wedstriid.