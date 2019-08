Undernimmers Noardeast-Fryslân sette toeristyske peareltsjes op 'e kaart

Deputearre Fokkens brocht woansdei as earste in besite oan de 29-jierrige ûndernimmer Jojanneke Dijkstra út Dokkum. Sûnt seis jier is se direkteur fan it bedriuw Booking Dokkum, dat no acht histoaryske pannen yn de binnenstêd ferhiert oan toeristen. "Ik wurkje gear mei ynvestearders, dy't it pân oankeapje. Ik krij ferfolgens de romte om it gebou smaakfol yn te rjochtsjen en te ferhieren."

Dat konsept blykt suksesfol. De akkommodaasjes binne troch it jier foar goed santich prosint ferhierd, ek al sitte se yn it lúksere, hegere segmint. Oan de apparteminten is te sjen dat der each foar detail is. Sa binne de kleuren mei soarch keazen. Dijkstra: "Wy wolle hiel graach de histoaryske wearde fan de gebouwen behâlde. Troch de pannen as B&B te ferhieren, bliuwe de gebouwen yntakt en wurde se brûkt."