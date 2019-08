Ulbe Zwaga pakt twadde IFKS-oerwinning op rige op de Tsjûkemar

Skipper Floriaan Zwart fan it Snitser skûtsje Ut en Thûs einige op flinke ôfstân as twadde by Ychtenbrêge. 't Swarte Wief fan Jaap Hofstee kaam as tredde oer de finish op de Tsjûkemar.

Zwaga: "Hielendal geweldich"

Skipper Ulbe Zwaga wie woansdei noch nochter oer syn oerwinning. In dei letter is hy út de skroeven. "As je twa kear earste wurde, nei sa'n wike, dat is moai", sa seit er.

"Wy rinne hurd. As it no lichter waar is, of mei mear wyn: beide kearen kinne wy it dwaan. It wie no hielendal geweldich, wy hiene alles yn 'e macht."