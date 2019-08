Cambuur yn deselde opstelling tsjin Go Ahead Eagles

De Jong seach tongersdei noch koart werom op de wedstriid tsjin De Graafschap. "De pinepunten? Duels winne en taktysk goed fuotbalje, dêr gie it ferline wike benammen yn de twadde helte net goed. Wy witte dat it better moat. Mar it is in jonge groep en it moat groeie, want we wolle wol stappen meitsje. En tink der om: We wolle ek punten pakke he! Dat is wol lekker hear."

Twa folksklups

Mei Go Ahead Eagles as tsjinstanner stean der freedtejûn yn it Cambuurstadion twa folksklups tsjinoer elkoar. En Go Ahead Eagles hat in goeie ploech, sa seit De Jong. "Der sit in protte rûtine yn. It wurdt wer lestich. Mar ik hoopje dat der in protte publyk komt en dat dy de nedige stipe jaan sille."