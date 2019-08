Presintaasje rêdingsaksje fan Sybrandy's Speelpark

Jaarsma, eigener fan strânpaviljoen De Hege Gerzen yn Aldemardum, wol alle attraksjes opkeapje en ferpleatse nei syn terrein. "It is in spannende tiid, oer alve dagen sil it park definityf slute."

Yn april fan dit jier waard bekend dat it attraksjepark definityf syn doarren slute soe. Eins soene de attraksjes op 1 augustus al oanmelden wurde by it feilinghûs, mar krekt dêrfoar melde Jaarsma him. Dat barde sa let, omdat der earder noch oare potinsjele keapers wiene.