Betinking rêdingsaksje op it Amelân: "Al dy boeren stiene mei de triennen yn de eagen"

De betinking

Krekt as 40 jier lyn gong de rêdingsboat woansdei fan it Maritiem Centrum "Abraham Fock" rjochting it strân. Op de rûte kaam de boat by it hyndergrêf del om blommen del te lizzen. Dêrnei is de boat nei it strân gong foar in demonstraasje. "De demonstratie is prima verlopen en ook de herdenking", fertelt Joop de Jong, direkteur fan stichting Amelander Musea. "Dat is toch altijd een bijzonder moment. Het wordt erg gewaardeerd door onze mensen en er was ook veel publiek."