Behanneling saak nije gaswinplannen yn gemeente Smellingerlân yn Ried fan Steat

Krekt as in protte oare Fryske gemeenten is Smellingerlân tsjin nije gaswinning. De gemeente hat dit ferline jier fêstlein yn it bestimmingsplan. Dêryn stiet dat der gjin gaswinning mear tastien is yn it bûtengebiet.

De minister koe hjir beswier tsjin meitsje, mar hat dat net dien. Juridysk sjoen kin der dan gjin beswier mear makke wurde by de Ried fan Steat, mar de minister fynt dat de gemeente Smellingerlân it ministearje ynformearre moatten hie.

Oebele Feenstra fan doarpsbelang De Wilgen/Smelle Ie tinkt dat it in juridysk stekspul wurde kin. "As de gemeente gelyk krijt, dan binne der wer oare stappen dy't Wiebes nimme kin."