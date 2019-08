Betinking Gerard van het Reve: nei 14 jier noch hieltyd belangstelling

Se lizze blommen del en lêze brieven foar by de Sint-Vitustsjerke yn Blauhûs en dêrnei giet de betinking fierder nei it tsjerkhôf fan Greonterp. It doarp is útgroeid ta in beafeartsoard foar Revianen. Dy treffe inoar hjoed foar de jierlikse betinking fan it libben en in wurk fan Van het Reve.

"De belangstelling is prima", seit Witteveen. "Wy ferwachtsje in goeie hûndert minsken." Sels hie se net toch dat de belangstelling no noch sa grut wêze soe. "De minsken komme net allinnich út Fryslân, se komme oeral wei. Mar it binne wol allegearre generaasjegenoaten. It wurdt noch hieltyd droegen."